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Abren las inscripciones en la Escuela Municipal de Folklore "Julio Argentino Gerez"

Niños, jóvenes y adultos pueden sumarse a las clases de danzas folklóricas en la Escuela “Julio Argentino Gerez”, de lunes a viernes, en la Dirección de la Juventud.

04/04/2026

La Municipalidad de La Banda, a través de la Escuela Municipal de Folklore “Julio Argentino Gerez”, informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de sus actividades anuales.

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Las mismas se realizan en el local de la Dirección de la Juventud, ubicado en San Carlos entre Soler y Heras, en el horario de 18:00 a 21:00.

Las propuestas están destinadas a niños, jóvenes y adultos, sin importar si cuentan o no con conocimientos previos en danzas folklóricas.

Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, organizadas en distintos grupos según edades y niveles.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3856 410944.

Desde la institución se invita a toda la comunidad a sumarse y aprender nuestras danzas folklóricas nativas, revalorizando nuestras tradiciones y cultura.

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