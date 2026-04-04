Sarmiento no lo pudo aguantar y cayó sobre el final en su visita a Sol de América

El Profe perdió por 1-0 en Formosa en su tercera presentación en el Torneo Federal A.

Hoy 18:34

Sarmiento de La Banda sufrió una dura derrota como visitante ante Sol de América de Formosa por la tercera fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.

El conjunto bandeño, que llegaba con la ilusión de sumar fuera de casa, recibió el golpe en los minutos finales y se volvió con las manos vacías.

Un partido que se escapó en el final

El Profe, que había debutado con derrota ante Boca Unidos en Corrientes y luego empatado como local frente a Sarmiento de Resistencia, estuvo cerca de rescatar un punto en Formosa.

Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, José Cabañas apareció a los 43 minutos del segundo tiempo para marcar el único gol del partido y darle el triunfo al equipo formoseño.

El equipo dirigido por Víctor Riggio no pudo sostener el resultado y sumó así su segunda derrota en tres presentaciones en el certamen.

Lo que viene para el Profe

Tras este traspié, Sarmiento deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso, donde buscará su primera victoria.

Por la cuarta fecha, el elenco bandeño recibirá a Juventud Antoniana de Salta, en un partido clave para comenzar a escalar posiciones en la Zona 2 y hacerse fuerte ante su gente.