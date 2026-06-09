​"No estamos hablando solo de rutas inconclusas, sino de oportunidades perdidas y postergación para miles de santiagueños"

​Así lo afirmó el diputado nacional por Santiago del Estero, Dr. Marcelo Barbur (Unión por la Patria), en la reunión de la comisión de Obras Públicas en el Congreso de la Nación, donde denunció el impacto del freno a los trabajos viales.

Hoy 21:45

En el marco de la reunión de la comisión de Obras Públicas celebrada en el Congreso de la Nación, el diputado nacional santiagueño, Dr. Marcelo Barbur, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de la Nación de paralizar los proyectos de infraestructura en el interior del país.

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El legislador de Unión por la Patria advirtió ante sus pares de la Cámara Baja que el freno a los trabajos en las rutas no representa un beneficio fiscal real para la administración central, sino una "transferencia fenomenal de costos al sector productivo" que absorben directamente las provincias.

"No estamos hablando simplemente cuando hablamos fríamente de rutas que se interrumpieron en su ejecución, sino que eso implica mucho más que eso", enfatizó Barbur al detallar la crítica realidad que atraviesa el interior productivo y, de manera particular, su región natal en el sudeste santiagueño.

El impacto social del freno a la infraestructura

A partir de su experiencia como médico y exintendente de la ciudad de Los Juríes, el legislador detalló las consecuencias inmediatas que sufren los ciudadanos debido a las obras que el Gobierno nacional decidió suspender:

Aislamiento y oportunidades perdidas: Las rutas interrumpidas cortan la conectividad y aíslan tanto a las ciudades como a las poblaciones rurales que se encuentran en su zona de influencia.

Golpe a las economías regionales: El abandono de las calzadas destruye la competitividad de los productores al encarecer y dificultar el transporte de insumos y la salida de la cosecha.

Finalmente, Barbur reclamó que el cuerpo parlamentario asuma un compromiso activo para exigirle al Poder Ejecutivo Nacional que "honre sus compromisos" y reactive de manera urgente los proyectos viales en defensa del federalismo y de la calidad de vida de los habitantes del interior.

Las obras paralizadas en el sudeste santiagueño

La denuncia institucional del diputado Barbur expone una realidad preocupante en el territorio, donde se encuentran suspendidas tres obras viales que resultan estratégicas para el desarrollo productivo de la provincia.

Dichos proyectos ya habían sido licitados, adjudicados y se encontraban en plena ejecución antes del freno impuesto por la administración nacional, quedando hoy inconclusos y con diferentes grados de avance:

Ruta Provincial N.º 13: tramo Bandera – Los Juríes (50 kilómetros).

Ruta Añatuya – Los Juríes: (78 kilómetros).

Ruta Los Juríes – La Nena: tramo hasta el límite interprovincial con la provincia de Santa Fe.