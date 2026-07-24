EN VIVO | Tras el accidente, Franco Colapinto afronta la tercera práctica y la clasificación del GP de Hungría

El piloto argentino volverá a subirse al Alpine este sábado en el Hungaroring, luego de un viernes complicado en el que no participó de la primera práctica, ya que Paul Aron ocupó su lugar, y sufrió un fuerte despiste en la segunda sesión.

Hoy 08:56

Franco Colapinto tendrá este sábado una jornada clave en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino afrontará la tercera práctica libre y, posteriormente, la clasificación en el Hungaroring, con el objetivo de dejar atrás un viernes para el olvido y preparar de la mejor manera la undécima carrera de la temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ A FRANCO COLAPINTO EN VIVO

El pilarense no tuvo acción en la primera práctica libre, ya que el estonio Paul Aron ocupó su lugar en el Alpine. Sin embargo, en la segunda sesión Colapinto volvió a tomar el control del monoplaza y sufrió un fuerte accidente que obligó a detener la actividad.

El incidente ocurrió cuando habían transcurrido 27 minutos de la práctica. Colapinto perdió el control del Alpine en la curva 13 del Hungaroring, realizó un trompo y terminó impactando con la parte trasera del auto contra las defensas del circuito. La dirección de carrera debió sacar la bandera roja para retirar el vehículo y limpiar la pista.

Pese a la violencia del impacto, el piloto argentino llevó tranquilidad rápidamente al equipo. Apenas se comunicó por radio, lanzó un contundente mensaje: “Estoy bien”. Luego, ya en los boxes, mantuvo una charla con Flavio Briatore, mientras los mecánicos comenzaban a trabajar para reparar los daños en la parte trasera del monoplaza.

Ahora, Colapinto buscará recuperar sensaciones en la tercera práctica y llegar de la mejor manera a la clasificación. La actividad será fundamental para conocer el estado del Alpine después del accidente y definir la posición de partida para la carrera del domingo.

Horarios del Gran Premio de Hungría 2026