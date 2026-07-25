Riquelme habló de su futuro en Boca y dejó una frase sobre su posible reelección

El presidente xeneize se refirió a la posibilidad de continuar al frente del club después de 2027. También respaldó a Rodolfo Arruabarrena y analizó las exigencias del equipo.

Hoy 07:52

En el marco de la inauguración de las obras realizadas en el sector L de La Bombonera, Juan Román Riquelme habló sobre la posibilidad de ser reelecto como presidente de Boca y dejó en claro su deseo de continuar vinculado al club durante muchos años.

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Consultado sobre un eventual nuevo mandato entre 2027 y 2031, el máximo ídolo de la institución destacó la felicidad que le genera ocupar su actual función.

“Ahora me toca estar en este lugar y esto es poder decir que mi vida es una maravilla. Tener la responsabilidad de intentar ayudar al club y hacerlo con tanto amor me da mucha felicidad. Espero poder estar por mucho tiempo”, expresó en una entrevista con Olé.

Riquelme profundizó sobre el vínculo que mantiene con Boca y aseguró que el club ocupa un lugar central en su vida.

“Me gusta ser parte de Boca. Lo amo, es mi vida. Hay cosas que me emocionan: mi mamá, mis hijos y este club. Boca puede vivir sin Riquelme; Riquelme sin Boca, no”, afirmó.

Su relación con los jugadores

El presidente también contó cómo es su contacto cotidiano con los futbolistas que integran el plantel profesional y se entrenan en Boca Predio.

Según explicó, intenta mantener una relación cercana, compartir momentos durante los viajes y generar confianza con los jugadores.

“Tengo la suerte de que me llevo bien con ellos. No los molesto mucho, pero cuando los veo nos ponemos a hablar de fútbol. A veces trato de bromear, decirle a alguno ‘qué gol te erraste’ y hacerles saber que pueden contar conmigo en lo que sea”, señaló.

Riquelme remarcó que, más allá del protagonismo actual de las redes sociales, a los futbolistas les sigue gustando conversar sobre el juego y compartir experiencias.

El respaldo a Rodolfo Arruabarrena

Otro de los temas abordados fue el regreso de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del primer equipo. El Vasco inició su nuevo ciclo con victorias ante Sarmiento, por la Copa Argentina, y O’Higgins, por la Copa Sudamericana.

Riquelme recordó que compartió equipo con Arruabarrena tanto en Boca como en Villarreal y destacó la relación personal que mantiene con el entrenador.

“Me da mucha felicidad que el técnico sea un jugador del club. Tuve la suerte de tenerlo como compañero en Boca y en Villarreal. Es alguien que quiero mucho. Deseo que disfrute al máximo y vamos a intentar, todos juntos, darles alegrías a nuestros hinchas”, aseguró.

“En Boca siempre es obligación ganar”

El presidente también se refirió a las exigencias deportivas de Boca, que deberá afrontar cinco encuentros antes del 8 de agosto.

“Siempre es obligación ganar acá. Competir hasta el final, intentar ganar y darles títulos y alegrías a nuestros hinchas. Para nosotros todos los torneos son importantes”, manifestó.

Además, consideró que el equipo atraviesa un buen momento, aunque advirtió sobre las dificultades del calendario y del fútbol argentino.

“El equipo está bien, pero jugamos un torneo muy complicado y cada tres días. Los jugadores se cansan, tienen lesiones y mucha presión. Todos los equipos son difíciles. Tenemos que dar lo mejor para llegar al final con posibilidades y ojalá que a fin de año podamos festejar”, concluyó.