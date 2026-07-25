Las impactantes revelaciones de la historia familiar de Messi y su inesperado vínculo con Brasil

Una investigación reconstruyó la rama materna del capitán del seleccionado argentino que lo vinculan con el país vecino.

Hoy 07:34

Una investigación genealógica reveló un dato hasta ahora desconocido sobre la historia familiar de Lionel Messi: parte de sus antepasados maternos residió en Brasil antes de emigrar definitivamente a la Argentina.

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El estudio fue realizado durante casi tres años por el historiador italiano Fiorenzo Santini, quien reconstruyó el árbol genealógico de la familia Cuccittini, apellido de la madre del capitán de la Selección Argentina.

Según un artículo publicado por el diario brasileño O Globo, el tatarabuelo de Messi, Raniero Coccettini, nació en San Severino Marche, Italia, y emigró en 1899 junto a su esposa, Rosa Ricchezza.

La pareja desembarcó en el puerto de Santos, en el estado de San Pablo. Al ingresar al país, el nombre y el apellido del inmigrante fueron modificados en los registros, algo habitual durante aquella época.

Posteriormente, Raniero comenzó a trabajar como agricultor en una finca perteneciente al doctor Martinho Prado Júnior, ubicada en la localidad de Rincão.

El bisabuelo de Messi nació en Brasil

Durante la permanencia de la familia en Brasil nacieron dos de sus hijos: Ermínia y Arderigo. Este último fue registrado con el nombre de Federico Cuccittini y se convertiría en el bisabuelo materno de Lionel Messi.

En 1905, un año después del nacimiento de Federico, la familia abandonó Brasil y se trasladó a Rosario, ciudad en la que continuó desarrollándose la rama familiar del futbolista.

La investigación aclaró que no existen registros de integrantes de la familia que hayan permanecido en territorio brasileño.

Por lo tanto, el hallazgo no determina que Messi tenga ascendencia brasileña, sino que confirma que sus antepasados italianos vivieron durante algunos años en Brasil antes de radicarse en la Argentina.