Las frases inolvidables de mamá que todos recordamos

En el Día de la Madre, el programa ‘El Mañanero’ de Cochabamba rescató las frases clásicas de mamás que evocan risas y nostalgia en sus televidentes.

Hoy 07:01

Las frases de mamá son un legado que perdura a lo largo del tiempo, capaces de evocar recuerdos nostálgicos y risas. Este Día de la Madre, el programa 'El Mañanero' de Cochabamba, junto a “El Manco del Espanto”, revivió algunas de las expresiones más icónicas que marcaron la infancia de muchos.

Sin importar la generación o el lugar, hay frases que resuenan con fuerza en la memoria colectiva. Estas expresiones, que en su momento parecían exageradas, adquieren un nuevo significado con el paso del tiempo. Una de las más repetidas es: “Cuando tengas hijos, lo entenderás”.

Durante el programa, se recordaron frases que han dejado huella en generaciones, tales como: “¿Si tus amigos se tiran por un puente, tú también?”, “Esta casa no es un hotel”, y “Algún día me lo agradecerás”. Cada una de estas frases provoca no solo carcajadas, sino también ese nudo en la garganta que aparece al evocar la figura materna.

Las mamás, con su instinto especial, a menudo podían encontrar cualquier objeto perdido “solo con mirar” y detectar mentiras antes de que fueran pronunciadas. Su capacidad de notar que algo estaba mal, a pesar de las palabras “no pasa nada”, es un rasgo que muchos recuerdan con cariño.

El homenaje realizado por 'El Mañanero' no solo fue un tributo a las frases, sino también un reflejo de cómo el amor y la preocupación se entrelazan en cada advertencia materna. Estas expresiones, repetidas mil veces, son un testimonio del esfuerzo de las madres por cuidar a sus hijos a su manera.

El programa dejó una sensación compartida entre los televidentes: quizás, en el fondo, mamá siempre tuvo razón. Aunque en nuestra infancia prometimos no repetir sus palabras, el tiempo nos ha demostrado lo contrario, llevándonos a hablar como ellas en muchas ocasiones.