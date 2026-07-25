Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 11º
X
Somos Deporte

Frías vivió una noche histórica con el boxeo ante más de dos mil personas

La velada reunió a púgiles de cinco provincias y tuvo como combate central el duelo entre Mateo “Zorrito” Quiroga y el peruano Carlos “Chancha” Quiróz.

Hoy 07:16

La ciudad de Frías vivió una multitudinaria jornada deportiva con el Festival Nacional e Internacional de Boxeo, que convocó a más de 2.000 personas en el Estadio Ciudad de Frías.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La velada, organizada y auspiciada por la Municipalidad de Frías, se desarrolló con entrada libre y gratuita y contó con una amplia programación de combates amateurs y profesionales.

Del evento participaron boxeadores provenientes de Tucumán, Córdoba, Catamarca, Salta y Santiago del Estero, quienes compartieron el ring con púgiles locales ante un público que acompañó durante toda la noche.

Uno de los momentos centrales fue el combate internacional protagonizado por el argentino Mateo “Zorrito” Quiroga y el peruano Carlos “Chancha” Quiróz, que le puso el cierre a una jornada marcada por la emoción y la gran convocatoria.

Con tribunas colmadas y una destacada participación de deportistas de distintas provincias, Frías volvió a convertirse en escenario de un evento de alcance internacional.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. ¡Felices 473 años Santiago del Estero! La Madre de Ciudades celebró su aniversario con una multitud en Plaza Libertad
  2. 2. Santiago celebrará a lo grande con La Konga, Néstor Garnica, Dany Hoyos y una grilla imperdible
  3. 3. Cathy Fulop expresa su inquietud por la relación de su hija con Dybala
  4. 4. En vivo por Canal 7: el tradicional desfile cívico-militar llenará de color el Parque Aguirre
  5. 5. Muertos y heridos: un accidente sobre la Ruta 9 enluta a la ciudad de Loreto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT