Frías vivió una noche histórica con el boxeo ante más de dos mil personas

La velada reunió a púgiles de cinco provincias y tuvo como combate central el duelo entre Mateo “Zorrito” Quiroga y el peruano Carlos “Chancha” Quiróz.

Hoy 07:16

La ciudad de Frías vivió una multitudinaria jornada deportiva con el Festival Nacional e Internacional de Boxeo, que convocó a más de 2.000 personas en el Estadio Ciudad de Frías.

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La velada, organizada y auspiciada por la Municipalidad de Frías, se desarrolló con entrada libre y gratuita y contó con una amplia programación de combates amateurs y profesionales.

Del evento participaron boxeadores provenientes de Tucumán, Córdoba, Catamarca, Salta y Santiago del Estero, quienes compartieron el ring con púgiles locales ante un público que acompañó durante toda la noche.

Uno de los momentos centrales fue el combate internacional protagonizado por el argentino Mateo “Zorrito” Quiroga y el peruano Carlos “Chancha” Quiróz, que le puso el cierre a una jornada marcada por la emoción y la gran convocatoria.

Con tribunas colmadas y una destacada participación de deportistas de distintas provincias, Frías volvió a convertirse en escenario de un evento de alcance internacional.