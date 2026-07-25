La NASA sorprendió con el modelo físico y matemático que representa la estructura real de la Tierra: es geoide

Con un video animado, la agencia espacial estadounidense derriba varios mitos. El formato no es una esfera perfecta como se cree. El planeta se presenta ligeramente aplanado en los polos y abultado según los continentes.

Hoy 07:09

Con un sorprendente video animado, la NASA reveló a través de sus sitios oficiales el modelo físico y matemático que representa la estructura real de la Tierra: es geoide. El planeta se presenta ligeramente aplanado en los polos y abultado según los continentes. Y está muy lejos de la creencia popular que lo piensa como una esfera perfecta.

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"Esta moldeado así por su gravedad", explican desde la NASA. La figura irregular que derriba mitos se concluyó a través de misiones espaciales que midieron las variaciones de masa en el planeta.

Michael Watkins, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, contó: “Debido a que la distribución de materiales en las profundidades de la Tierra varía, su campo de gravedad tiene colinas y valles. Esa clave considera el factor determinante, que la geometría pura suele pasar por alto, la gravedad. En términos geodésicos, el geoide se define como una superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre".

La agencia espacial estadounidense informó que para cartografiar el campo gravitatorio terrestre con precisión milimétrica, fue necesaria la contribución de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, en cooperación con agencias internacionales, quienes lanzaron misiones emblemáticas como GRACE (Experimento de Recuperación de la Gravedad y el Clima).

Lo cierto es que las imágenes recreadas por la NASA viralizaron las redes disparando todo tipo de comentarios. Entre los cuales se destacan que en lugar de ser una esfera o pelota, es más bien un formato de "papa abollada".

"Los científicos exageran la escala vertical del Geoide - continúa explicando Watkins -para que las sutiles variaciones de gravedad resulten apreciables a simple vista. En la escala real, si se sostuviera el Geoide en la mano, se sentiría tan suave como una bola de billar", confió.

En la explicación, Watkins intenta simplificarlo: "Para entender la diferencia de forma sencilla, se lo puede abordar partiendo de la teoría de que la Tierra tiene dos “caras”: la que calculamos en un papel y la que realmente existe según las leyes de la física. Muchos aseguran que tiene formato de elipsoide".

Y agregó: "Eso es un cuerpo geométrico liso, similar a una pelota de rugby ligeramente achatada en los polos. Se obtiene mediante una fórmula matemática sencilla para crear una superficie lisa y regular sobre la que sea fácil calcular coordenadas (latitud y longitud)".

Y concluyó: "Esto es un Geoide, donde la superficie que adaptaría el agua de los océanos si estuvieran completamente en reposo (sin olas, viento ni mareas) y extendiéndose por debajo de los continentes. Como las rocas, montañas y capas internas de la Tierra tienen diferente masa y densidad, la gravedad atrae el agua con más o menos fuerza según la zona".