Con Ángel Correa a la cabeza: las diez compras más caras de la historia de River

El campeón del mundo se incorporó desde Tigres de México por una cifra cercana a los 15 millones de dólares y se convirtió en la mayor inversión realizada por el club de Núñez.

Hoy 07:08

River volvió a sacudir el mercado de pases con la incorporación de Ángel Correa, campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina y nuevo dueño del récord como la compra más cara de la historia del club.

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El Millonario acordó con Tigres de México una operación cercana a los 15 millones de dólares, cifra que ubicó al delantero por encima de Lucas Pratto, quien encabezaba el ranking desde su llegada en 2018.

Correa regresa al fútbol argentino después de más de una década en el exterior. Surgido de San Lorenzo, desarrolló la mayor parte de su carrera en Atlético de Madrid y disputó su última temporada en el conjunto mexicano.

Su llegada ratifica la política de fuertes inversiones que River sostuvo durante los últimos mercados. Varios de los futbolistas incluidos en el ranking fueron incorporados desde 2024, aunque no todos consiguieron responder a las expectativas deportivas.

Hasta esta operación, la contratación más costosa de River había sido la de Lucas Pratto, por quien se desembolsaron alrededor de 14 millones de dólares a comienzos de 2018.

El delantero terminó justificando la inversión con una participación decisiva en la histórica Copa Libertadores 2018: convirtió un gol en el partido de ida ante Boca en la Bombonera y otro en la revancha disputada en Madrid.

El tercer lugar pertenece a Kevin Castaño, incorporado en 2025 luego de una compleja negociación con Krasnodar y Cruz Azul. River pagó aproximadamente 13,8 millones de dólares, pero el colombiano no logró consolidarse y actualmente forma parte del grupo de jugadores apartados.

También aparecen entre las principales inversiones Sebastián Driussi y Rodrigo Villagra, por quienes el club pagó cerca de 10 millones de dólares en cada operación.

Las diez compras más caras de River

Ángel Correa: 15 millones de dólares a Tigres de México en 2026. Lucas Pratto: 14 millones de dólares a San Pablo en 2018. Kevin Castaño: 13,8 millones de dólares a Krasnodar en 2025. Sebastián Driussi: 10 millones de dólares a Austin FC en 2025. Rodrigo Villagra: 10 millones de dólares a Talleres en 2024. Maximiliano Salas: 9,1 millones de dólares a Racing en 2025. Miguel Borja: 8,6 millones de dólares a Junior de Barranquilla en 2022. Lucas Martínez Quarta: 7,21 millones de dólares a Fiorentina en 2025. Esequiel Barco: 7 millones de dólares por la opción de compra, más 4,4 millones correspondientes al préstamo iniciado en 2021. Nicolás De la Cruz: 4 millones de dólares iniciales, más otros 3,35 millones para ampliar el porcentaje de su pase.

En el caso de Esequiel Barco, la operación tuvo una estructura particular: River pagó primero el cargo por una cesión de dos temporadas y posteriormente ejecutó la opción de compra. Por ese motivo, la ubicación del mediocampista puede variar según el criterio utilizado para contabilizar el monto total.

Con la llegada de Correa, River concretó una nueva inversión récord y sumó a un futbolista de jerarquía internacional para potenciar su ataque.