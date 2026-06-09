Nicolás Juárez se despidió de Güemes y vuelve a Sarmiento para jugar el Torneo Federal A

El volante dejó un mensaje en sus redes sociales para despedirse del Gaucho y volverá a ponerse la camiseta del Profe.

Hoy 21:55

Nico Juárez se despidió de Güemes a través de sus redes sociales y quedó a un paso de volver a Sarmiento de La Banda, donde disputará el Torneo Federal A.

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El volante publicó un mensaje de agradecimiento para el club Gaucho y sus hinchas, luego de cerrar una nueva etapa en la institución.

“Hoy me toca despedirme nuevamente de este club que amo tanto, solo palabras de agradecimiento con toda la gente que me brindó siempre su apoyo”, expresó el jugador.

Si bien todavía restan algunos detalles para sellar formalmente su regreso a Sarmiento, la operación quedaría oficializada en las próximas horas.

La intención de la dirigencia del Profe es que el jugador santiagueño pueda ponerse rápidamente a disposición del cuerpo técnico y estar disponible para el próximo compromiso ante Juventud Antoniana de Salta.

De esta manera, Sarmiento sumaría una cara conocida para reforzar su plantel en la continuidad del Federal A, mientras busca sostener su buen momento en la competencia.