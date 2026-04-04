Quimsa abre los playoffs de la Liga Femenina ante Náutico en el Estadio Ciudad

La Fusión recibirá este domingo al conjunto rosarino desde las 20 en el primer juego de la serie de cuartos de final.

Hoy 01:04

Quimsa comenzará su camino en los playoffs de la Liga Femenina de Básquet cuando reciba este domingo desde las 20 horas a Náutico Sportivo Avellaneda en el Estadio Ciudad, en el primer punto de la serie al mejor de tres partidos.

El conjunto santiagueño finalizó la fase regular en la quinta posición con un récord equilibrado de ocho victorias y ocho derrotas, misma marca que su rival, que terminó cuarto por ventaja deportiva.

Una serie pareja y con antecedentes divididos

La serie se disputará con formato 1-2, por lo que tras el primer duelo en Santiago del Estero, la continuidad será el próximo fin de semana en Rosario. El segundo partido se jugará el sábado y, de ser necesario un tercer encuentro, se disputará el domingo, también en cancha de Náutico.

En la fase regular hubo reparto de triunfos y en ambos casos ganó el equipo visitante. Náutico se impuso en Santiago del Estero por 68 a 65, mientras que Quimsa se tomó revancha en Rosario al ganar 57 a 56.

En la previa del encuentro, la jugadora Lucía Boggetti analizó el presente del equipo y destacó el trabajo realizado durante el receso.

“Si bien tuvimos un parate de un mes, nos sirvió para recuperarnos en la parte física. Nos vamos a enfocar en el costado defensivo y buscar ser más dinámicas en ataque. Es una competencia muy pareja y necesitamos el apoyo del público para hacernos fuertes de local”, expresó la jugadora oriunda de Monte Quemado.

Entradas y horario

El encuentro comenzará a las 20 horas en el Estadio Ciudad y el valor de la entrada general será de $3000.

De esta manera, Quimsa buscará comenzar la serie con una victoria en casa y dar el primer paso en su objetivo de avanzar en la postemporada del básquet femenino argentino.