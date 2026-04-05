El Paso de Jama reabre sus puertas para vehículos

El Paso de Jama ha sido reabierto para todo tipo de vehículos desde el sábado 4 de abril, con un horario de atención establecido de 11:00 a 17:00 horas.

Hoy 02:35

El Paso de Jama, una importante ruta fronteriza, ha reanudado su funcionamiento el sábado 4 de abril, permitiendo el tránsito de vehículos de todo tipo en ambos sentidos. Esta reapertura es crucial para facilitar la conexión entre países y el transporte de mercancías.

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Los horarios de atención para los usuarios de la ruta son de 11:00 a 17:00 horas, lo que brinda un margen adecuado para la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores planificar sus viajes en función de estos horarios.

Desde la Seguridad Vial, se hace un llamado a los conductores para que circulen con precaución en la zona, a pesar de que las condiciones climáticas son favorables. Se ha reportado un clima despejado, lo que facilita el tránsito.

Además, se informa que el Complejo Fronterizo Hito Cajón también se encuentra habilitado durante los mismos horarios, ofreciendo una alternativa a los viajeros. Las condiciones climáticas en esta zona son similares, lo que permite una experiencia de cruce segura.

Es fundamental que los conductores estén atentos a las indicaciones y recomendaciones de las autoridades, para garantizar un cruce seguro y eficiente por el Paso de Jama. La seguridad de todos los usuarios es la prioridad.

La reapertura del Paso de Jama representa un paso importante para la conectividad regional y el comercio, facilitando el movimiento de personas y bienes entre las naciones.