Detienen a joven con pistola de aire comprimido en el centro de Resistencia

Un joven de 18 años fue detenido en Resistencia por portar una pistola de aire comprimido en su pecho.

Hoy 03:53

En un operativo de seguridad, efectivos de la Comisaría Primera de Resistencia realizaron la detención de un joven de 18 años en la intersección de José María Paz y Obligado.

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El joven estaba ocultando una pistola de aire comprimido, específicamente una réplica calibre 9 mm, color negro, que se encontraba asegurada en su tórax mediante un corpiño negro.

Los agentes, al percatarse de la situación, procedieron al secuestró de la bicicleta tipo playera, rodado 26, color negro, en la que el joven circulaba.

La rápida intervención policial evitó posibles incidentes en la zona, ya que el porte de un arma, aunque sea una réplica, genera preocupación entre los ciudadanos.

El joven detenido fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia para determinar las acciones legales pertinentes.

Este tipo de operativos son esenciales para garantizar la seguridad pública y prevenir el uso indebido de réplicas de armas en espacios públicos.