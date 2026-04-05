Boca toma nota: Cruzeiro sufrió una goleada y está en zona de descenso en el Brasileirao

El Raposa cayó por 4-1 ante San Pablo como visitante, antes del inicio de la Copa Libertadores, donde comparten el grupo con el Xeneize.

Hoy 10:07

Boca Juniors se prepara para su debut en la Copa Libertadores y sigue de cerca la actualidad de sus rivales del Grupo D, especialmente la de Cruzeiro, que viene de sufrir una dura goleada en el torneo brasileño.

El equipo de Belo Horizonte cayó 4-1 como visitante ante São Paulo, resultado que profundizó su crisis futbolística y lo dejó en zona de descenso en el Brasileirão.

El conjunto paulista se impuso gracias a un penal convertido por Jonathan Calleri y un triplete de Ferreirinha, quien marcó sus primeros goles con la camiseta de São Paulo tras debutar como titular.

Con esta derrota, el equipo brasileño suma apenas 7 puntos en 10 partidos y se ubica en el puesto 18, en zona de descenso, a dos unidades de Internacional de Porto Alegre, el primer equipo que hoy estaría logrando la permanencia.

El camino de Boca en el Grupo D

El Xeneize compartirá grupo con Cruzeiro, pero recién se enfrentarán en la tercera fecha, el 28 de abril en Brasil.

Antes, Boca tendrá dos compromisos importantes: debutará el 7 de abril ante Universidad Católica y luego recibirá el 14 de abril a Barcelona SC en la La Bombonera.

De esta manera, el club de la Ribera inicia su camino en la Libertadores mientras uno de sus principales rivales llega con dudas, algo que podría ser una ventaja clave en la pelea por la clasificación a los octavos de final.