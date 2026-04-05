Mujer atropellada por tren mientras entrenaba con auriculares en Granadero Baigorria

Una mujer fue atropellada por un tren en Granadero Baigorria mientras realizaba ejercicios físicos con auriculares, pero se encuentra fuera de peligro.

Hoy 18:46

Una mujer de 48 años sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en Granadero Baigorria este jueves por la mañana. El incidente ocurrió poco antes de las 9.30 en el paso a nivel de Orsetti al 400, un sector que cuenta con señalización adecuada.

La víctima, identificada como Evangelina O., fue atendida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y, según los informes preliminares, sus heridas no pondrían en riesgo su vida.

Se ha informado que Evangelina estaba realizando ejercicio físico y no advirtió la llegada del tren debido a que utilizaba auriculares en el momento del accidente.

El tren, que se dirigía al norte, estaba compuesto por alrededor de 30 vagones, y el maquinista logró detener la marcha tras percatarse del accidente.

Según las primeras informaciones, los sistemas de señalización en el paso a nivel estaban funcionando correctamente, incluyendo tanto las barreras como las alarmas sonoras.

Mientras la mujer recibía atención médica en una ambulancia del Sies, su hermana Roxana expresó en una entrevista para El Tres de Rosario que Evangelina “corre maratones y siempre usa auriculares”. Roxana fue alertada por un vecino sobre el accidente y se mostró aliviada al ver que su hermana estaba bien.

Debido a que el tren permaneció detenido en el paso a nivel de calle Orsetti, el personal de Tránsito de Granadero Baigorria y la Policía provincial implementaron desvíos de tráfico en la zona, mientras la mujer herida fue trasladada al Hospital Eva Perón para recibir atención médica especializada.