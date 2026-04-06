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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 15º
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Brindarán un taller de ajedrez para niños y adultos en el Barrio Autonomía

La propuesta se desarrollará en la Biblioteca Popular Jorge W. Ábalos y estará a cargo del profesor Rodrigo Roca. Está dirigida a personas desde los 7 años y busca promover el desarrollo cognitivo a través del juego.

Hoy 06:59
Ajedrez

La Biblioteca Popular Jorge W. Ábalos invita a participar del taller de ajedrez para niños y adultos que dictará por cuarto año consecutivo el profesor Rodrigo Roca. La actividad comenzará el jueves 9 de abril a las 19 horas.

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El taller se desarrollará en el predio ubicado en Romualdo Gauna 154, en el barrio Autonomía.

Aprender y practicar este juego brinda múltiples beneficios para todas las edades, ya que favorece el desarrollo de habilidades como la concentración, la memoria, la creatividad y el razonamiento.

Además, estudios señalan que las personas mayores de 75 años que han practicado ajedrez a lo largo de su vida presentan mayor capacidad para enfrentar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras formas de demencia.

Para obtener más información e inscribirse, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3854838833.

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