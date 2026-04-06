Termas de Río Hondo bajo la lluvia este lunes 6 de abril: clima actual y pronóstico para los próximos días

Hoy, los termenses enfrentarán un clima inestable con lluvias moderadas. Los próximos días traerán un cambio en las condiciones climáticas.
En el día de hoy, los termenses se encuentran bajo un clima de lluvias ligeras y temperaturas frescas. Con una temperatura actual de 14.1 °C, la sensación térmica apenas varía, alcanzando los 14.2 °C debido a la alta humedad del 100%.
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El viento sopla desde el SSW a una velocidad de 6.1 km/h, lo que contribuye a la sensación de un ambiente más frío y húmedo en la región. Se espera que esta inestabilidad persista a lo largo del día, llevando a condiciones de lluvia moderada.
Para hoy, el pronóstico indica mínimas de 14.5 °C y máximas de 16 °C, lo que sugiere que los termenses deberán estar preparados para un día fresco y húmedo. Las lluvias son un fenómeno común en esta época del año, reforzando la necesidad de estar atentos a las condiciones climáticas.
Sin embargo, el martes traerá un respiro, ya que se espera un día soleado con temperaturas más cálidas. Las mínimas bajarán a 12.9 °C, mientras que las máximas alcanzarán hasta 23.1 °C, ofreciendo una mejor oportunidad para actividades al aire libre.
El miércoles, la situación continuará mejorando con un cielo parcialmente nublado y mínimas de 15.5 °C y máximas de 22.9 °C. En resumen, los termenses pueden esperar un inicio de semana fresco y lluvioso, seguido de días más soleados y agradables.