Termas de Río Hondo bajo la lluvia este lunes 6 de abril: clima actual y pronóstico para los próximos días

Hoy, los termenses enfrentarán un clima inestable con lluvias moderadas. Los próximos días traerán un cambio en las condiciones climáticas.

Hoy 08:02

En el día de hoy, los termenses se encuentran bajo un clima de lluvias ligeras y temperaturas frescas. Con una temperatura actual de 14.1 °C, la sensación térmica apenas varía, alcanzando los 14.2 °C debido a la alta humedad del 100%.

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El viento sopla desde el SSW a una velocidad de 6.1 km/h, lo que contribuye a la sensación de un ambiente más frío y húmedo en la región. Se espera que esta inestabilidad persista a lo largo del día, llevando a condiciones de lluvia moderada.

Para hoy, el pronóstico indica mínimas de 14.5 °C y máximas de 16 °C, lo que sugiere que los termenses deberán estar preparados para un día fresco y húmedo. Las lluvias son un fenómeno común en esta época del año, reforzando la necesidad de estar atentos a las condiciones climáticas.

Sin embargo, el martes traerá un respiro, ya que se espera un día soleado con temperaturas más cálidas. Las mínimas bajarán a 12.9 °C, mientras que las máximas alcanzarán hasta 23.1 °C, ofreciendo una mejor oportunidad para actividades al aire libre.

El miércoles, la situación continuará mejorando con un cielo parcialmente nublado y mínimas de 15.5 °C y máximas de 22.9 °C. En resumen, los termenses pueden esperar un inicio de semana fresco y lluvioso, seguido de días más soleados y agradables.