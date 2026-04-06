La Banda se prepara para un inicio de semana lluvioso: pronóstico para este lunes 6 de abril de 2026

Los bandeños enfrentan un inicio de semana marcado por la inestabilidad climática con lluvias y temperaturas moderadas. Se espera un cambio significativo en el clima a partir de mañana.

Hoy 08:12

Hoy, La Banda enfrenta ligeras lluvias que han comenzado a caer desde la mañana, dando un toque fresco a la jornada. La temperatura actual se sitúa en 14.2 °C, aunque la sensación térmica es de 13.1 °C debido a la alta humedad.

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Con un 100% de humedad en el ambiente, los bandeños deben prepararse para un día de lluvia moderada a intervalos. El viento sopla del sur a 14.8 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa.

En cuanto al pronóstico, para hoy se espera una mínima de 14.8 °C y una máxima de 16.4 °C, lo que indica que las temperaturas se mantendrán frescas durante todo el día. Es recomendable llevar un paraguas al salir, ya que las lluvias podrán ser intermitentes.

Sin embargo, el clima cambiará drásticamente a partir de mañana, cuando se pronostique un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 12.4 °C y los 26.6 °C. Esta mejora en las condiciones climáticas será un alivio para los bandeños que han estado lidiando con la lluvia.

Para el miércoles, se anticipa que el sol continúe predominando, con una mínima de 13.4 °C y una máxima de 25.9 °C. Así que, aunque hoy la lluvia es protagonista, un clima más cálido y soleado está en el horizonte para los próximos días.