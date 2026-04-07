Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana ante Alianza Atlético buscando cortar su mala racha

El Matador visitará al conjunto peruano desde las 23 con la necesidad de volver al triunfo tras siete partidos sin ganar.

Hoy 00:07

Tigre enfrentará este martes a Alianza Atlético desde las 23.00 en el Estadio Miguel Grau, en el marco de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo de Victoria intentará cambiar su imagen en el plano internacional luego de una racha negativa que lo tiene siete partidos sin conocer la victoria.

El presente del equipo peruano

Alianza Atlético llega tras empatar 2 a 2 frente a Atlético Grau por la novena fecha del torneo local, donde se ubica en la octava posición con 11 puntos, a ocho unidades del líder Alianza Lima.

El conjunto peruano afronta su cuarta participación en la Sudamericana y buscará aprovechar su buen momento para comenzar con una victoria.

Un cambio de sede obligado

El equipo peruano no podrá jugar en su estadio habitual debido a que no cumple con los requisitos de la CONMEBOL. Por ese motivo, disputará sus encuentros como local en el estadio Miguel Grau, ubicado en la ciudad de Callao.

Tigre, con la obligación de reaccionar

El Matador atraviesa su momento más complicado del semestre. Tras un gran inicio en el Torneo Clausura que lo tuvo como líder, el empate sin goles ante Central Córdoba por la sexta fecha marcó el inicio de una racha negativa.

Desde entonces, el equipo dirigido por Diego Dabove no volvió a ganar y acumula siete partidos sin triunfos, con cuatro empates y tres derrotas.

Datos del partido

Hora: 23.00

23.00 TV: D Sports

D Sports Árbitro: Paulo Zanovelli

Paulo Zanovelli VAR: Daniel Nobre

Daniel Nobre Estadio: Miguel Grau del Callao

Tigre buscará comenzar su camino en la Sudamericana con un resultado positivo que le permita recuperar confianza y volver a ser competitivo.