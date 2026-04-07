Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán se ven las caras por la Copa Argentina

El León del Imperio y el Santo tucumano se enfrentan este martes en Córdoba por los 32avos de final. El ganador jugará ante Banfield.

Hoy 00:00

Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán se enfrentarán este martes desde las 16.00 en el Estadio Julio César Villagra, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador del cruce avanzará a los 16avos de final, donde ya espera Banfield.

El difícil presente del León del Imperio

Estudiantes todavía no logra afirmarse en Primera División y atraviesa un presente complicado. El equipo suma apenas cinco puntos, con una victoria, dos empates y nueve derrotas, lo que lo deja en el último lugar de las tablas.

Tras la salida de Iván Delfino como entrenador, Gerardo Acuña continúa como director técnico interino. Ya estuvo al frente del equipo en la derrota ante River Plate y en el empate frente a Aldosivi.

El Santo quiere aprovechar su buen momento

San Martín de Tucumán llega con un presente más alentador. El equipo que conduce Andrés Yllana viene de empatar 1 a 1 ante Chacarita Juniors y se ubica cuarto en la Zona B de la Primera Nacional con 11 puntos.

El Santo tucumano se mantiene invicto en la categoría y buscará aprovechar el flojo presente de su rival para avanzar de ronda.

Probables formaciones

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Tomás Olmos, Nicolás Morro, Tobías Ostchega; Agustín Morales, Francesco Lo Celso, Tobías Leiva, Mauro Valiente; Mauricio Tévez, Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.

San Martín (T): Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Kevin López, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro, Matías García; Lautaro Ovando, Diego Diellos. DT: Andrés Yllana.

Datos del partido