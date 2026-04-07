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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ABR 2026 | 16º
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Vélez enfrenta a Deportivo Armenio en la Copa Argentina con la obligación de volver al triunfo

El Fortín se medirá ante el Tricolor este martes por los 32avos de final con el objetivo de dejar atrás las últimas derrotas en el Torneo Apertura.

Hoy 00:19

Vélez Sarsfield y Deportivo Armenio jugarán este martes desde las 18.30 en el Estadio Julio Humberto Grondona, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

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El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto buscará recuperarse luego de dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y avanzar a la siguiente fase del certamen federal.

El Fortín quiere dar vuelta la página

En Liniers todavía duele la caída ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en un partido que mostró dos caras muy distintas del equipo.

Tras un gran inicio con buen funcionamiento ofensivo, especialmente por la sociedad entre Diego Valdés y Manuel Lanzini, el equipo mostró falencias defensivas en el complemento y terminó pagando caro los errores en la pelota parada.

A pesar de haber perdido el invicto, Vélez se mantiene en los puestos de arriba de la Zona A, aunque necesita volver a sumar confianza.

Deportivo Armenio llega motivado

Por su parte, el conjunto de Ingeniero Maschwitz llega con el ánimo renovado tras vencer 2 a 1 a UAI Urquiza en la Primera B Metropolitana.

El triunfo marcó además el debut como entrenador de Fernando Ruiz y cortó una racha negativa de seis partidos sin victorias. El Tricolor, ubicado en la zona media baja de la tabla, intentará dar la sorpresa ante un rival de mayor categoría.

Probable formación de Vélez

Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón.
DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido

  • Hora: 18.30
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Pablo Giménez
  • Estadio: Julio Humberto Grondona

Vélez intentará imponer su jerarquía para seguir en carrera en la Copa Argentina, mientras que Deportivo Armenio buscará protagonizar uno de los batacazos de la ronda inicial.

 
TEMAS Copa Argentina Club Atlético Vélez Sarsfield

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