Urgente: se busca tema que no sea Adorni

Al Gobierno le encantaría que se deje de hablar del escándalo del jefe de Gabinete y se empeña en sostenerlo, pero las investigaciones -y los títulos en los diarios- seguirán por un tiempo.

Hoy 06:55

Por Pablo Vaca

Para Clarín

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Javier Milei tuvo un domingo de Pascua hiperactivo en X. Posteó y reposteó a mansalva. Dos cuestiones centrales ocuparon su tiempo: las repercusiones de la columna sobre Adam Smith que escribió para este diario, que fueron muchas, y todas las manifestaciones posibles de desprecio a los periodistas.

La furia presidencial con la prensa no es nueva, pero el actual pico de odio (él usa esa palabra) se desplegó con la excusa de las revelaciones sobre los pagos rusos para que se publicaran notas en su contra en algunos medios.

Los palos, sin embargo, cayeron también sobre colegas que están muy lejos de los sobres repartidos desde Moscú. Sucede que, casi con unanimidad, las columnas de análisis y los escenarios políticos de este fin de semana de los medios importantes hablaban del problema que representa para el Gobierno el escándalo alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Justo el tema que Milei y su hermana Karina más querrían que pasara al olvido. Difícil: es el elefante en el living y el mejor método para esconderlo, que sería meterlo en una manada de elefantes, no es aplicable en este caso.

Y si bien en los medios aparecen noticias buenas y malas para el oficialismo, desde la baja de la pobreza hasta la suba de la inflación, pasando por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios o el congelamiento de la nafta de YPF, el apellido Adorni no deja de multiplicarse en los títulos. Por varias razones.

Una es que el personaje trabaja nada menos que de jefe de Gabinete, puesto que lo obliga a aparecer constantemente en público. Pero ahora, el altivo exvocero no puede hablar: teme lo que le van a preguntar.

Otra es que las “desprolijidades” son tantas que resaltan. Lo que comenzó con un poco ético viaje de la mujer de Adorni a Nueva York en el avión presidencial terminó con una seguidilla de investigaciones judiciales sobre departamentos adquiridos en oscuras circunstancias y un estilo de vida que hace sospechar por tan veloz enriquecimiento.

Todos los días hay -y habrá por un tiempo- una novedad al respecto.

La tercera y mayor de las razones de porqué Adorni no sale del centro de la escena consiste en la llamativa terquedad de los hermanos Milei por sostenerlo.

En una administración que ha eyectado a más de 200 funcionarios hasta el momento, la proliferación de respaldos al jefe de ministros ha sido casi obsesiva. A tal punto, que ningún funcionario que piense que Adorni debería renunciar o ser eyectado cuanto antes -y son varios los que piensan así- se atreve a decirlo en voz alta ni siquiera en privado.

Hay cuestiones en que la única actitud tolerada por Milei y su hermana es la obsecuencia. De nuevo: no queda en claro porqué Adorni y sus andanzas quedan comprendidos en esta categoría. Los Milei se han desprendido de gente tan cercana y tan fieles como el exvocero sin pensarlo dos veces que la actitud hacia Adorni sorprende y desconcierta aun a los iniciados en el micro mundo libertario.

¿Habrá un punto en el que el costo supere al beneficio? ¿Cuál es el beneficio?

Ante semejante panorama, cualquier otro tema de discusión será bienvenido por el Gobierno. Mientras tanto, nada mejor que creer que todo se trata de una conspiración.