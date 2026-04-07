Olivia Rodrigo apuesta a la melancolía y sorprende con el anuncio de su tercer álbum

“You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” se lanzará el 12 de junio y marca una nueva etapa en la carrera de la estrella del pop.

Hoy 07:37

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo confirmó el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, que verá la luz el próximo 12 de junio a través del sello Geffen Records.

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El anuncio llega cuatro años después de su segundo disco, Guts, y consolida a la artista como una de las voces más influyentes del pop contemporáneo.

La confirmación fue precedida por una serie de pistas que generaron expectativa entre sus seguidores. Una de las más comentadas fue la aparición de la frase que da nombre al álbum pintada en una pared rosa en Melrose Avenue. Poco después, Rodrigo oficializó la noticia en Instagram, donde había eliminado previamente todo su contenido.

“Mi tercer álbum you seem pretty sad for a girl so in love sale el 12 de junio”, escribió la cantante junto a la portada del disco, en la que aparece boca abajo sobre un columpio. “Estoy muy orgullosa de este disco y no puedo esperar a que lo escuchen”, agregó.

Además, en su newsletter personal, Rodrigo adelantó detalles sobre el tono emocional del trabajo. “No importa cuánto lo intente, cuando escribo canciones de amor siempre terminan teñidas de un poco de melancolía”, confesó.

El nuevo álbum introduce un cambio llamativo en su discografía: rompe con la tradición de títulos breves de cuatro letras que habían caracterizado sus trabajos anteriores, como Sour (2021) y Guts (2023). Esta vez, el extenso nombre sugiere una propuesta artística diferente.

En lo musical, Rodrigo vuelve a colaborar con el productor Dan Nigro, pieza clave en sus dos discos anteriores, lo que garantiza cierta continuidad sonora en medio de la evolución artística.

En una entrevista con British Vogue, la cantante reconoció que este álbum implicó un desafío creativo. “Fue difícil escribir desde un lugar de alegría. Cuando estás bien, no estás pensando en poemas agridulces”, explicó. Sin embargo, aclaró que muchas de las canciones mantienen ese tono emocional que la caracteriza: “canciones de amor tristes”.

Olivia Rodrigo

El anuncio también estuvo rodeado de otros guiños que sus fans supieron interpretar, como cambios en su sitio web, un mural en Los Ángeles y hasta un candado encontrado en Londres con la palabra “April”, que alimentaron las teorías sobre el lanzamiento.

Por fuera de lo estrictamente musical, también surgieron especulaciones sobre el contenido del disco, especialmente en relación con su ruptura a fines de 2025 con el actor Louis Partridge, con quien mantuvo una relación durante dos años. Ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto.

Con este nuevo proyecto, Olivia Rodrigo apuesta a profundizar su identidad artística, combinando amor, melancolía y evolución creativa en un álbum que ya genera gran expectativa.