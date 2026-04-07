Recuperaron un objeto histórico robado a un excombatiente de Malvinas en La Banda

El elemento había sido sustraído desde su vehículo cuando se dirigía a una escuela para brindar una charla. Fue recuperado tras una investigación policial

Hoy 21:16

Un procedimiento policial permitió recuperar un objeto de gran valor histórico y afectivo, que había sido robado desde el vehículo de un excombatiente de la Guerra de Malvinas, en la ciudad de La Banda.

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El hecho ocurrió durante la mañana del día anterior, cuando el automóvil se encontraba estacionado en la intersección de calles Pedro León Gallo y San Carlos, en el barrio Centro, donde fue violentado por desconocidos, quienes sustrajeron diversos elementos del interior.

El propietario del rodado es un veterano de Malvinas que había sido convocado a brindar una charla educativa por el 44° aniversario de la gesta, en la Escuela Secundaria Normal Banda, y trasladaba piezas de su museo personal para ser exhibidas ante los estudiantes.

A partir de las tareas investigativas, efectivos de la Brigada de la Comisaría Comunitaria N° 13 lograron establecer una línea de investigación que los condujo hasta un domicilio ubicado en calles Elordi y Tucumán.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre, quien manifestó haber adquirido el objeto por la suma de $20.000 a un joven de la zona. Al ser informado sobre su procedencia ilícita y su vinculación con una causa judicial, decidió realizar la entrega voluntaria del elemento.

El objeto recuperado fue trasladado a sede policial, donde quedó en calidad de secuestro preventivo, mientras continúan las averiguaciones para identificar y detener al autor del robo.