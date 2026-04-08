San Lorenzo debuta en la Sudamericana ante Deportivo Recoleta en Paraguay

El Ciclón visita este miércoles desde las 19.00 al conjunto paraguayo en el Defensores del Chaco. El equipo de Gustavo Álvarez inicia su camino internacional con la obligación de sumar.

Hoy 09:00

Deportivo Recoleta y San Lorenzo se enfrentarán desde las 19.00 en el Estadio Ueno Defensores del Chaco, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez comenzará su participación en el certamen continental frente a un rival que hará su debut absoluto en competencias CONMEBOL.

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El presente de Deportivo Recoleta es particular. Fundado en 1931 en Asunción, el club pasó gran parte de su historia en el ascenso y recién en 2024 logró subir a Primera División. Tras sostenerse en la máxima categoría en 2025, consiguió una clasificación histórica a este torneo. Llega tras vencer 4-2 a SC San Lorenzo y se ubica 8° con 19 puntos en su liga.

Uno de los hechos más llamativos del equipo paraguayo se dio en noviembre, cuando Luis Vidal, presidente del club, debutó oficialmente como jugador. Ingresó a los 91 minutos en un empate ante Nacional y se convirtió en el futbolista más longevo en jugar en Primera en Paraguay, con 51 años, 11 meses y 20 días.

Por su parte, San Lorenzo arriba en alza. El equipo de Boedo viene de vencer 1-0 a Estudiantes con gol de Manuel Insaurralde por el Torneo Apertura, resultado que le dio impulso para este estreno internacional. El Ciclón sabe que sumar de visitante será clave en un grupo donde, en la previa, aparece como principal competidor el Santos de Neymar.

En cuanto al equipo, Álvarez evalúa varios cambios respecto al once que derrotó al Pincha. Además, el club continúa en la búsqueda de un defensor tras la lesión de Gastón Hernández, y en las últimas horas se cayó la posibilidad de sumar a Agustín García Basso.

Pensando en lo que viene, por la fecha 2, San Lorenzo recibirá a Deportivo Cuenca en el Nuevo Gasómetro, mientras que Deportivo Recoleta afrontará una visita histórica a Brasil para enfrentar a Santos.

Probables formaciones

Deportivo Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosqueira; Wilfrido Báez, José Espínola, Juan Franco, Aldo González; Allan Wlk y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzmán Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Malcom Braida. DT: Gustavo Álvarez.