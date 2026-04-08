Lanús hace su estreno en la Libertadores ante Mirassol en Brasil

Mirassol y Lanús se enfrentarán desde las 19.00 en el Estadio José María de Campos Maia, por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino hará su estreno en el certamen con el objetivo de ratificar su gran presente internacional.

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El Mirassol, conocido como el León de Alta Araraquarense, es una de las sorpresas del fútbol brasileño. Desde 2018, con una fuerte inversión, protagonizó un ascenso meteórico que lo llevó desde la Cuarta División hasta el Brasileirao en 2025. En su primera temporada en la máxima categoría terminó cuarto y consiguió una clasificación histórica a la Libertadores.

Sin embargo, su presente en el torneo local es preocupante. Se ubica anteúltimo con seis puntos en nueve fechas, en plena zona de descenso. Ante este panorama, el conjunto paulista apuesta todo a la Copa Libertadores e intentará hacerse fuerte en casa para dar el golpe en su debut.

Por su parte, Lanús llega en un gran momento. El Granate suma 19 puntos en el Torneo Apertura y se ubica sexto en la Zona A, en puestos de clasificación a los octavos de final. En su última presentación igualó 0-0 ante Platense en La Fortaleza, pero mantiene una regularidad que ilusiona.

Además, el equipo argentino arriba con credenciales de peso: es el vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana. El primer título lo consiguió tras vencer por penales a Atlético Mineiro en Asunción, mientras que el segundo lo obtuvo frente a Flamengo, al que derrotó en ambos partidos (1-0 en Lanús y 3-2 en el Maracaná).

Pensando en lo que viene, por la fecha 2, Lanús recibirá a Always Ready en La Fortaleza, mientras que Mirassol deberá viajar a Ecuador para enfrentar a Liga de Quito en la altura.

Probables formaciones

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba y Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda; Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.