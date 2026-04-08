Estudiantes inicia su camino en la Libertadores con una dura visita a Independiente en Medellín

El Pincha visita este miércoles desde las 21.00 al conjunto colombiano en el Atanasio Girardot. El equipo de Alexander Medina busca arrancar con fuerza en el plano internacional pese a su irregular presente.

Hoy 09:08

Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata se enfrentarán desde las 21.00 en el Estadio Atanasio Girardot, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alexander Medina intentará comenzar con el pie derecho su camino internacional.

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El presente de Independiente Medellín no es el mejor. El Poderoso de la Montaña se encuentra en la mitad baja del Apertura colombiano, con un rendimiento irregular que genera más dudas que certezas. Sin embargo, el conjunto paisa apuesta a la Copa como una oportunidad para reencauzar su temporada.

Dentro de su plantel aparecen nombres conocidos como Frank Fabra y Francisco Fydriszewski, este último recuperado de una lesión, a diferencia del capitán Didier Moreno, que no será de la partida. El equipo que conduce Alejandro Restrepo buscará hacerse fuerte en casa en su regreso a la Libertadores tras tres años.

Por el lado de Estudiantes, todavía persiste la bronca por la derrota ante San Lorenzo en el torneo local. Aquel partido dejó secuelas, con las expulsiones de Tomás Palacios y del propio “Cacique” Medina, en un encuentro caliente disputado en el Bajo Flores.

Más allá de ese traspié, el Pincha mantiene su ambición internacional. Tras la eliminación por penales ante Flamengo en la edición pasada, el León afronta su tercera Libertadores consecutiva, reflejo de la solidez institucional que logró en los últimos años.

Pensando en lo que viene, por la fecha 2, Estudiantes recibirá a Cusco en La Plata, mientras que Independiente Medellín tendrá una parada brava en Brasil frente a Flamengo, en el mítico Maracaná.