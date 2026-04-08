SANTIAGO DEL ESTERO | 08 ABR 2026
Policiales

Menor de 15 años ingresó a la escuela con un puñal en el baúl de la moto

Ingresó al establecimiento tratando de eludir a la policía. Transitaba en un motovehículo cometiendo varias infracciones.

Hoy 17:53

Un menor de edad a bordo de una Corven 110cc circulaba a alta velocidad, con un caño de escape libre y sin portar casco de seguridad, hecho ocurrido pasadas las 10 de la mañana de este miércoles.

Circulaba por inmediaciones de Pasaje Ricardo Rojas entre Av. Belgrano y Juan B. Alberdi cuando advirtió la presencia policial de una UTM y para tratar de eludirla, entró a alta velocidad en la Escuela Técnica N°7.

Personal policial se dirigió al lugar y dialogaron con el director del establecimiento, quien identificó al menor como alumno de la institución. El mismo tendría 15 años y residiría en el barrio Adela de Termas de Río Hondo.

Los uniformados ubicaron la motocicleta y en el baúl del mismo encontraron un arma blanca tipo puñal de unos 30 centímetros de largo.

Notificado de lo ocurrido, el Fiscal Emanuel Sabater dispuso que el menor sea entregado a sus padres, se de participación a Seguridad Vial para intervenir con el rodado en infracción y se deje constancia en el libro de actas de lo ocurrido.

