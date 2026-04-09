Cameron Diaz protagonizará la secuela de una clásica comedia de los 80

La actriz encabezará y producirá el regreso de La tropa de Beverly Hills, un proyecto impulsado por TriStar Pictures y dirigido por Clea DuVall.

Hoy 07:06

La actriz Cameron Diaz volverá a la pantalla grande con un nuevo desafío: será la protagonista de la secuela de La tropa de Beverly Hills, la recordada comedia estrenada en 1989. El proyecto, según informó Deadline, está siendo desarrollado por TriStar Pictures.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La película original seguía la historia de una mujer de Beverly Hills que, sin experiencia previa, asumía el rol de líder de la tropa de exploradoras de su hija. Dirigida por Jeff Kanew, contó con actuaciones destacadas como Shelley Long, Craig T. Nelson, Betty Thomas y Mary Gross.

Por el momento, los detalles de la trama de esta secuela se mantienen en reserva, aunque sí se confirmó que estará a cargo de Clea DuVall, quien será responsable del guion y la dirección. La cineasta es reconocida por su trabajo en But I'm a Cheerleader y por dirigir películas como La intervención y La estación de la felicidad.

Además de protagonizar el film, Cameron Diaz también asumirá el rol de productora junto a Katherine Power. Ambas son socias desde 2020 en la marca de vino orgánico Avaline, y ahora trasladarán esa alianza al mundo del cine para desarrollar este proyecto.

Cameron Diaz

A lo largo de su carrera, Cameron Diaz se consolidó como una de las figuras más populares de Hollywood, participando en éxitos como Algo pasa con Mary, Cómo ser John Malkovich, Gangs of New York, The Holiday y Noche y día. También es ampliamente reconocida por dar voz a la princesa Fiona en la saga Shrek y por su papel en Los ángeles de Charlie.

Tras un período de retiro de la actuación, la actriz regresó recientemente con De vuelta a la acción, donde compartió pantalla con Jamie Foxx. Actualmente, tiene varios proyectos en camino, entre ellos Outcome, dirigida por Jonah Hill, y la película de acción Bad Day.

Con este nuevo proyecto, la actriz apuesta a revivir un clásico desde una mirada actual, combinando nostalgia, humor y una renovada propuesta cinematográfica.