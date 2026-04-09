La Banda: clima parcialmente nublado y temperaturas agradables para este jueves 9 de abril de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día de temperaturas moderadas y cielos parcialmente nublados. El clima se mantendrá agradable en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en La Banda, los bandeños experimentan un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 16.4 °C. La sensación térmica es la misma, lo que sugiere un día fresco y cómodo en la ciudad.

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La humedad se sitúa en un 88%, lo que indica que el ambiente puede sentirse algo cargado, aunque el viento sopla suavemente a 8.6 km/h desde el sureste, proporcionando un alivio ligero en las horas más cálidas.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 16.9 °C y la máxima llegue a los 23.2 °C. Esto sugiere un ascenso gradual en el termómetro a medida que avanza la jornada, ideal para disfrutar al aire libre.

El pronóstico para mañana, viernes 10 de abril, también muestra condiciones parcialmente nubladas con una mínima de 16.7 °C y una máxima de 26.9 °C. Los bandeños podrán aprovechar un clima similar, perfecto para actividades diurnas.

Finalmente, el sábado 11 de abril se anticipa una temperatura mínima de 19.4 °C y una máxima de 27.8 °C, manteniendo la tendencia de temperaturas agradables en La Banda. Así, el fin de semana se perfila con un clima óptimo para disfrutar de la primavera.