Yanina Latorre destapó el vínculo de Wanda Nara con un actor que pone en jaque su relación actual

La picante periodista sacó a la luz una historia del pasado de Wanda Nara que vuelve a incomodar en el presente y pone en jaque su relación actual con Martín Migueles.

Hoy 08:41

El presente de Wanda Nara volvió a quedar en la mira tras una fuerte revelación de Yanina Latorre, quien expuso un supuesto vínculo del pasado con un actor que hoy reaparece en un momento clave.

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En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina comenzó a deslizar pistas sobre el galán que acompañará a Wanda en su nueva ficción vertical para Telefe. Sin dar nombres en un primer momento, lanzó: “Se conocen, no fueron pareja con Wanda. Él está buenísimo. Es muy lindo”.

Minutos más tarde, la conductora confirmó que se trata de Agustín Bernasconi quien será su pareja en la ficción, pero lo más fuerte llegó cuando recordó una historia que, según contó, data de 2021: “Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”.

Sin embargo, Yanina fue más allá y dejó entrever que la historia habría tenido otro capítulo tiempo después: “Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”.

En ese contexto, Majo Martino reforzó la versión con una afirmación contundente: “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.

Además, Latorre sumó su interpretación sobre el trasfondo de ese vínculo: “Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”.

El dato no es menor si se tiene en cuenta el presente sentimental de Wanda, ya que su actual pareja, Martín Migueles, queda inevitablemente expuesto ante esta historia que vuelve a tomar fuerza justo cuando ella deberá compartir rodaje con ese actor.

Así las cosas, entre versiones, confirmaciones y viejos rumores que resurgen, el pasado vuelve a meterse de lleno en el presente de Wanda Nara, en un combo que mezcla trabajo, relaciones y una nueva polémica que promete seguir escalando.