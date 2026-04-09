The Drama es el plato fuerte de este jueves de estrenos en Cine Sunstar

Llegan novedades a la cartelera y te contamos cuáles son. Entrá en la nota y disfrutá de todos los avances.

Hoy 09:20

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son cinco las novedades que se suman a la grilla de propuestas con "The Drama", película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, como destacada.

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Otras de las novedades son las comedias "Buena suerte, diviértete, no mueras" y "Torrente presidente". A ellas, se suman la cinta de terror "El mono: la maldición regresa" y "911: llamada infernal".

El Drama . A pocos días de su boda, una pareja enfrenta secretos que amenazan con destruirlo todo... y descubrir la verdad será más peligroso que cancelar el "sí, acepto".

Buena suerte, diviértete, no mueras . Un hombre que dice venir del futuro irrumpe en un pequeño restaurant de Los Ángeles con una advertencia imposible de ignorar: el mundo está a punto de terminar y sólo un grupo muy específico —una combinación exacta, improbable y bastante descontenta de personas— puede evitarlo. Ese espacio cotidiano se transforma en el epicentro de una misión global que mezcla conspiración, comedia negra y una amenaza tecnológica fuera de control.

Torrente presidente . Olvidado por las instituciones, despreciado por sus antiguos aliados y sobreviviendo entre deudas y teorías conspirativas, Torrente descubre una oportunidad única para volver al centro de atención: la política nacional. Tras un enredo tan absurdo como peligroso, termina viéndose envuelto en una campaña electoral disparatada, rodeado de asesores aún más incompetentes que él, 'influencers' oportunistas y viejos conocidos que preferirían no haber vuelto a cruzarse en su camino. Convencido de que el país necesita “mano dura, sentido común y su particular visión del orden”, Torrente inicia una carrera hacia el poder que mezcla mítines caóticos, promesas imposibles y operaciones encubiertas totalmente fuera de control.

El mono: la maldición regresa . Después de la muerte de su abuela, dos hermanos regresan al olvidado motel familiar. Lo que parecía una simple visita se convierte en una pesadilla cuando despiertan al antiguo juguete del lugar: un mono con platillos que cobra vida en forma humana… y sedienta de sangre. Ahora, deberán enfrentar el terror detrás del Mono Maldito antes de convertirse en sus próximas víctimas.