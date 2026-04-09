Jenna Ortega reveló que estuvo a punto de dejar la actuación antes de su salto con “You”

La actriz contó que atravesaba dudas sobre su futuro hasta que consiguió un papel clave en la serie de Netflix que cambió su carrera.

Hoy 08:26

Jenna Ortega confesó que estuvo muy cerca de abandonar su carrera en la actuación antes de conseguir el papel que marcaría un punto de inflexión en su trayectoria: su participación en la serie You de Netflix.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una entrevista en el podcast de Kid Cudi, la joven artista reveló que, en su adolescencia, atravesaba un momento de incertidumbre profesional tras haber dejado atrás sus trabajos en programas infantiles. “No sabía qué más iba a hacer. Tenía que demostrar mi valor y conocer a nuevos directores de casting que no sabían quién era”, explicó.

Ortega incluso llegó a considerar seriamente dejar todo: “Sentía que era un buen momento para cerrar esa etapa. Estaba empezando la secundaria y pensaba que había sido una buena carrera hasta ahí”, relató, en referencia a sus dudas sobre continuar en la industria.

Sin embargo, todo cambió cuando obtuvo el papel de Ellie Alves en la segunda temporada de “You”. “Fui al set, me encantó y la pasé increíble. Pensé: no hay forma de que deje esto”, recordó sobre la experiencia que la hizo reafirmar su vocación.

La actriz había iniciado su carrera en series infantiles como Richie Rich y Stuck in the Middle, pero fue su rol en “You”, donde interpretó a la vecina del personaje de Penn Badgley, el que le permitió dar un salto hacia proyectos más ambiciosos.

En la actualidad, Ortega atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, con protagónicos en películas como X, Scream VI, Beetlejuice, Beetlejuice y Death of a Unicorn, además de liderar la exitosa serie Wednesday, consolidándose como una de las figuras jóvenes más importantes de la industria.