Olivia Munn reveló el tenso cruce con un actor que se negó a ser salvado por su personaje

La actriz contó que un compañero detuvo una filmación por no aceptar que su personaje fuera rescatado por una mujer y explicó cómo resolvió la situación en el set.

Hoy 07:17

Olivia Munn compartió una llamativa anécdota sobre un incómodo momento vivido durante un rodaje, cuando un compañero de reparto interrumpió la filmación al negarse a que su personaje fuera salvado por el de ella.

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Durante una entrevista en The Drew Barrymore Show, Munn explicó que este tipo de situaciones no le resultan ajenas, ya que suele interpretar personajes femeninos fuertes, como agentes de la CIA o policías, en escenas donde le toca liderar la acción.

“Hubo escenas en las que mi personaje era quien salvaba al otro”, señaló la actriz, al recordar el episodio ocurrido en un set de filmación.

Según relató, la escena transcurría en un búnker y el guion indicaba claramente que su personaje debía disparar para salvar a su compañero. Sin embargo, en pleno rodaje, el actor se negó a continuar al darse cuenta de que sería rescatado por ella. “Ella no puede salvarme”, repetía, generando un clima tenso y frenando la producción durante casi 45 minutos.

Munn describió al actor como “odioso” y aseguró que incluso adoptó una actitud confrontativa con el director, lo que complicó aún más la situación en el set.

Para destrabar el conflicto, la actriz optó por una salida estratégica: propuso modificar levemente la interpretación de la escena sin alterar el resultado. “Le dije que simplemente cambiábamos posiciones y que ese era mi objetivo”, explicó.

Olivia Munn

Lo curioso, según destacó, es que en la práctica nada cambió en la escena final: “Yo estaba haciendo exactamente lo mismo, pero eso lo hizo sentir diferente”, señaló.

La actriz, conocida por su participación en The Predator, atraviesa actualmente un buen presente profesional y forma parte del elenco de Your Friends & Neighbors, donde interpreta a Samantha Levitt.