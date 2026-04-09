El colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima celebró un nuevo aniversario

La institución educativa cumplió 63 años y toda la comunidad los festejó con una jornada inolvidable.

Hoy 09:48

El miércoles último, la comunidad educativa del “Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima” se vistió de fiesta para conmemorar su 63° aniversario. En una jornada cargada de emoción, gratitud y alegría, alumnos, docentes, directivos y familias se reunieron para celebrar la vigencia de una institución que es pilar fundamental en la educación de Santiago del Estero.

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“Un sueño que transformó la comunidad”

La historia de la institución no puede entenderse sin la figura visionaria del Presbítero Juan Antonio Muñoz. Fue su profunda vocación de servicio y su mirada atenta a las necesidades de la comunidad lo que gestó la creación de la misma. El Padre Muñoz cimentó un espacio de contención, valores y excelencia académica que ha sabido evolucionar sin perder su esencia.

El miércoles se vivió una verdadera fiesta en la reconocida institución santiagueña.

Más de seis décadas junto a la familia santiagueña

Desde su fundación, el colegio ha caminado de la mano de las familias santiagueñas, formando generaciones de ciudadanos bajo el amparo de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

Las imágenes del festejo son el testimonio vivo de una comunidad que late con fuerza, que celebra su pasado con orgullo y mira al futuro con la esperanza de seguir siendo "faro" en Santiago del Estero.