Staff Models celebra sus 24 años con un torneo de golf, desfile y shows en vivo

El evento se realizará este sábado 11 en el Santiago del Estero Golf Club y continuará con un sunset en Yamba, donde habrá entrega de premios, desfile de moda, DJ en vivo, sorteos y degustaciones.

Hoy 09:52

En el marco de los festejos por sus 24 años de trayectoria, la agencia Staff Models, dirigida por el empresario de la moda Nacho Orieta, organizará este sábado 11 de abril un importante torneo de golf en el Santiago del Estero Golf Club.

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La jornada deportiva contará con distintas categorías, entre ellas tres para caballeros y una para damas, y reunirá a participantes en un evento que combinará deporte, moda y entretenimiento en un entorno pensado para disfrutar de una propuesta integral.

Las actividades continuarán desde las 18 con un sunset en Yamba, donde se realizará la entrega de premios del torneo. En ese contexto, se llevará a cabo un desfile de moda protagonizado por jóvenes y niños, acompañado de DJ en vivo, además de sorteos y degustaciones para el público presente.

El evento forma parte de la celebración por un nuevo aniversario de Staff Models, una agencia que a lo largo de más de dos décadas se consolidó como un espacio de formación y proyección de modelos en la región, brindando oportunidades a numerosos jóvenes de Santiago del Estero y Tucumán.

Durante estos 24 años, Nacho Orieta impulsó múltiples eventos y propuestas vinculadas al mundo de la moda, posicionándose como un referente en el desarrollo de talentos y en la organización de producciones que combinan pasarela, entretenimiento y experiencias sociales.

Con esta iniciativa, Staff Models busca celebrar su trayectoria con una jornada especial que integrará deporte, moda y espectáculo, reafirmando su presencia en la escena local.