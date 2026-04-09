Detuvieron a menor que rompió con el arresto domiciliario para volver a robar

Sucedió en Las Termas. El adolescente, conocido como “Piper”, fue interceptado por motoristas cuando huía con mercadería robada de un comercio al que le había roto la vidriera.

Hoy 08:54

Un nuevo hecho de inseguridad protagonizado por un menor generó preocupación en la madrugada de este jueves en Termas de Río Hondo, donde un adolescente con arresto domiciliario fue detenido tras cometer un robo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento ocurrió alrededor de las 04:00, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada de la División Prevención Departamental N° 6 realizaban recorridos preventivos en la intersección de calles Roca y Núñez del Prado. En ese contexto, advirtieron la presencia de un joven conocido como “Piper”, quien transportaba un cajón con distintos elementos.

Al notar la presencia policial, el sospechoso arrojó los objetos e intentó darse a la fuga a pie, pero fue rápidamente interceptado tras una breve persecución.

Al ser identificado, se estableció que se trataba de “Piper Jiménez”, de 17 años, quien reconoció que los elementos habían sido sustraídos del local comercial “Boutique DIZ”, ubicado en la esquina de Yrigoyen y Chacabuco, tras provocar la rotura de la vidriera.

Entre los bienes recuperados se encontraban diversas prendas de vestir —como bóxers, bermudas, conjuntos de acetato y chombas—, además de una pava eléctrica y un bolso de dama, todos recientemente robados.

El caso se agrava debido a que el menor contaba con una medida judicial de arresto domiciliario vigente, la cual no impidió que volviera a delinquir.

Por disposición del fiscal Emanuel Sabater, se ordenó la aprehensión, la realización de las actuaciones correspondientes y la intervención de Criminalística. Posteriormente, el adolescente fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 50.