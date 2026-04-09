Expectativa por la Primera Jornada Nacional de Prompt Engineering Avanzado

Bajo la consigna “De prompts simples a sistemas de instrucción profesionales”, la propuesta se realizará este sábado de manera virtual y gratuita”.

Hoy 09:07

Desde Santiago del Estero se desarrollará la Primera Jornada Nacional de Prompt Engineering Avanzado, bajo la consigna “De prompts simples a sistemas de instrucción profesionales”, el día sábado 11 de abril de 9 a 12.30, en formato virtual y gratuito.

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La actividad está organizada por la Asociación Civil de Capacitación y Trabajo para la Comunidad de Santiago del Estero y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Santiago del Estero.

La jornada se encuentra enmarcada dentro de las actividades anuales de las instituciones, con el propósito de generar un espacio de encuentro y reflexión crítica de políticas, investigaciones, dispositivos, saberes y prácticas, con miras a favorecer la construcción colectiva de respuestas a los desafíos que la INTELIGENCIA ARTIFICIAL ha suscitado para el campo educativo.

Será un evento intensivo diseñado para que dejar de ver a la IA como una amenaza y pasar a convertirla en la mejor aliada pedagógica. El foco será el de generar un espacio para que los participantes compartan conocimientos y estrategias que favorezcan la transformación digital y la innovación en los procesos educativos.

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha generado profundas transformaciones en la sociedad contemporánea. La forma en que las personas se comunican, acceden al conocimiento y participan en la vida social ha cambiado significativamente debido a la presencia constante de herramientas digitales.

La mayoría de los usuarios de Inteligencia Artificial opera en la superficie: preguntas simples, respuestas genéricas, resultados que hay que rehacer. La razón no es la herramienta, es la instrucción.

El Prompt Engineering es la disciplina que estudia cómo comunicarse con la IA para obtener resultados profesionales, consistentes y reproducibles. No es programación ni conocimiento técnico avanzado: es la capacidad de estructurar el pensamiento y la instrucción de forma que la IA entienda exactamente qué se necesita, en qué formato y con qué criterios.

A fin de acercar a los interesados herramientas y saberes propios de la temática, contará como capacitador al reconocido docente y especialista a nivel nacional e internacional, Dr. Alexis Yair Zeballos.

Este importante Evento Nacional está dirigido a docentes y profesionales de todas los niveles y áreas, investigadores, gestores de la educación y de políticas públicas, estudiantes, público en general y será transmitido por el canal de YouTube de la Asociación Civil de Capacitación y Trabajo para la Comunidad de Santiago del Estero.

La inscripción y participación será TOTALMENTE GRATUITA, y los interesados pueden hacerlo ingresando al siguiente link de inscripción: https://bit.ly/4viA4ma



También pueden solicitar información por WhatsApp a los números: 3814094643 y 3856791094.

Esta Capacitación Nacional cuenta con el respaldo académico de 10 Universidades Nacionales, lo que garantiza su VALIDEZ NACIONAL bajo el marco de la Ley N° 24.521. y deben ser incorporadas en el legajo profesional dentro del apartado de Antecedentes Académicos o Formación de Posgrado/Extensión.

El Lic. Aníbal Albornoz, Coordinador General y Moderador de las jornadas expresó: “La capacitación busca que el docente trascienda la calificación punitiva y se vuelque hacia una evaluación formativa y procesual. Gracias a la IA, es posible diseñar rúbricas complejas y ofrecer retroalimentaciones personalizadas en tiempo real, permitiendo que el error sea habitado como una instancia necesaria del aprendizaje. De esta manera, el educador deja de ser un mero transmisor de información para convertirse en un guía estratégico que utiliza la tecnología para visibilizar los procesos de pensamiento y fortalecer el juicio crítico de sus alumnos”.

Por su parte, el disertante, Dr. Alexis Zeballos, manifestó: “En lo que respecta al diseño instruccional y la creación de materiales didácticos, la IA actúa como un motor de hiper-personalización. El docente se posiciona ahora como un curador crítico y un arquitecto de entornos de aprendizaje, capaz de producir recursos multimediales que atiendan a la diversidad del aula de manera casi inmediata. Esta capacidad de generar múltiples formas de representación y expresión garantiza que la enseñanza deje de ser un esquema rígido y se convierta en una propuesta dinámica, donde cada estudiante encuentra un camino de acceso al conocimiento adaptado a su propio ritmo y estilo cognitivo”.