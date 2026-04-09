Clima perfecto en Añatuya: el sol brilla intensamente este jueves 9 de abril de 2026

Hoy en Añatuya, Santiago del Estero, se espera un clima soleado y temperaturas agradables. Los añatuyenses disfrutarán de un día ideal para actividades al aire libre.
Hoy en Añatuya, los habitantes podrán disfrutar de un día soleado con una temperatura actual de 12.6 °C. La sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 11.8 °C, lo que hace que la mañana sea fresca y agradable.
La humedad se encuentra en un 93%, propiciando un ambiente cómodo para quienes se aventuren a salir. El viento sopla suave desde el sureste a 9.4 km/h, lo que contribuye a que la jornada sea muy placentera.
Para el resto del día, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 25.9 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Los añatuyenses pueden esperar un clima perfecto para pasear o realizar deportes.
En los próximos días, el pronóstico se mantiene favorable. Mañana, 10 de abril, se espera un día también soleado con mínimas de 14.2 °C y máximas de 26.9 °C, lo que sugiere que el buen clima continuará.
El sábado, 11 de abril, el clima cambiará ligeramente, volviéndose parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 23.9 °C de máxima, ofreciendo un respiro de los días soleados previos.