Dafne Keen protagonizará el thriller de acción "Barracuda"

La actriz lidera junto a Anthony Mackie una historia de persecución y supervivencia que ya comenzó su rodaje en Nuevo México.

Hoy 07:18

La actriz Dafne Keen se posiciona como una de las figuras centrales de Barracuda, un nuevo thriller de acción que ya entró en fase de producción bajo la dirección de Neil Burger. El proyecto también cuenta con la participación de Anthony Mackie, aunque el foco narrativo estará puesto en el personaje que interpreta Keen.

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Según trascendió, el rodaje comenzará esta semana en Nuevo México, marcando el regreso de Burger a un terreno que domina: historias de alta tensión con fuerte desarrollo de personajes.

Dafne Keen

En la película, Keen dará vida a Jodie, una adolescente secuestrada cuya historia desencadena toda la acción. Su rescate, llevado adelante por Karl —un ex contrabandista interpretado por Mackie—, es solo el inicio de una trama mucho más compleja y peligrosa.

Lo que comienza como una misión de rescate rápidamente se transforma en una espiral de violencia cuando el personaje de Mackie asesina al hermano de un poderoso criminal, obligando a ambos a huir en un icónico Plymouth Barracuda 1973.

A partir de ese momento, la historia se convierte en una persecución implacable a través del desierto, donde Jodie —interpretada por Dafne Keen— no solo lucha por sobrevivir, sino que también se consolida como una pieza clave en el desarrollo del relato. Junto a Karl, intentará alcanzar la frontera con Estados Unidos mientras son perseguidos por una peligrosa red criminal decidida a vengarse.