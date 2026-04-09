Termas de Río Hondo se prepara para un clima templado: pronóstico favorable para este jueves 9 de abril de 2026

Termas de Río Hondo presenta un clima agradable con temperaturas moderadas. Los termenses podrán disfrutar de un ambiente templado durante los próximos días.

Hoy 08:20

En la hermosa ciudad de Termas de Río Hondo, el clima se presenta parcialmente nublado con una temperatura actual de 16.1 °C. Los termenses pueden sentirse cómodos ya que la sensación térmica se mantiene en el mismo rango, ofreciendo un día fresco para disfrutar.

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La humedad se encuentra elevada, alcanzando un 88%, lo que puede generar una sensación de bochorno leve. Sin embargo, los vientos del este-sureste a 7.6 km/h ayudan a refrescar el ambiente en esta calurosa temporada típica de la región.

Para hoy, se espera que las temperaturas oscilen entre 16.9 °C de mínima y 21.7 °C de máxima. Esto convierte a la jornada en una oportunidad perfecta para que los termenses realicen actividades al aire libre sin el agobio del calor extremo.

El pronóstico para mañana, viernes 10 de abril, indica que las condiciones seguirán siendo parcialmente nubladas, con mínimas de 17.9 °C y máximas que alcanzarán los 24.1 °C. Un clima ideal para disfrutar de las aguas termales que caracterizan a la ciudad.

El sábado 11 de abril, las temperaturas continuarán en ascenso, con mínimas de 16.4 °C y máximas que podrían llegar hasta 26 °C. Los termenses deberán estar preparados para un fin de semana agradable y templado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y la gastronomía local.