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Policiales

Bº Rivadavia: delincuentes rompieron la luneta de una camioneta y se llevaron $700 mil y ropa

El ilícito ocurrió durante la madrugada de este jueves en calle Güemes al 900. Los malvivientes aprovecharon que la víctima dormía para violentar el vehículo.

Hoy 12:31
Robo Camioneta Rivadavia

Un vecino del barrio Rivadavia fue víctima de un robo durante la madrugada de este jueves, cuando desconocidos violentaron su camioneta estacionada frente a la vivienda y sustrajeron una importante suma de dinero junto a diversos bienes.

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El hecho se registró en un inmueble ubicado sobre calle Güemes al 900, donde el damnificado, un joven de 20 años identificado como Gonzalo Vivas, advirtió alrededor de las 7 que la luneta trasera de su camioneta Toyota Hilux había sido destruida.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria Nº 4, los delincuentes aprovecharon la situación para acceder al interior del vehículo y apoderarse de una billetera con documentación personal, prendas de vestir, una pelota de fútbol, un par de botines y la suma de $700.000 en efectivo.

De acuerdo a las primeras estimaciones, el ilícito se habría concretado entre la 1 y las 7 de la mañana, en un lapso en el que el rodado permanecía estacionado frente al domicilio.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la fiscal de turno, Dra. Melissa Fadel Pagani, quien dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios.

Además, se dio intervención a la Brigada Interna y a la División Robos y Hurtos, que trabajarán en tareas investigativas para intentar identificar a los autores, que por el momento permanecen desconocidos.

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