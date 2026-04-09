Delcy Rodríguez prometió una suba salarial y anunció nuevas medidas económicas en Venezuela

“Nuestro es recuperar paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento en el área de los hidrocarburos como de la minería que generan ingreso inmediatos”, afirmó.

Hoy 12:35

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles una serie de medidas para dinamizar la economía, con la revisión del modelo chavista, la promesa de un diálogo laboral, un aumento salarial y reformas tributarias y del mercado inmobiliario. La mandataria, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, pidió corregir “errores del pasado” y evitar su repetición.

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“Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo, es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería que generan ingreso inmediatos”, afirmó Rodríguez en un mensaje al país de casi media hora, cuya transmisión registró una interrupción por un bajón de luz. En ese contexto, anunció un incremento salarial “responsable” a partir del 1 de mayo, sin precisar el porcentaje ni el alcance de la medida.

El salario mínimo mensual en Venezuela se mantiene congelado desde marzo de 2022, cuando equivalía a 30 dólares, y actualmente ronda los 27 centavos según el tipo de cambio oficial, en un contexto de inflación crónica y devaluación. Rodríguez confirmó que en marzo se elevó de 160 a 190 dólares una bonificación mensual para trabajadores públicos, pagada en bolívares a la tasa oficial y sin impacto en beneficios laborales, tras una operación de venta de fueloil en medio de la apertura petrolera y contactos con Washington.

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La mandataria también informó la instalación de una comisión para el “diálogo laboral”, en medio de protestas de trabajadores que reclaman mejoras salariales. Los anuncios se produjeron en la víspera de una marcha convocada por sindicatos hacia la sede del Ejecutivo en Caracas, con el objetivo de exigir respuestas a sus demandas.

En paralelo, Rodríguez ordenó la creación de otra comisión para la evaluación “estratégica” de los activos del país, con participación del Estado, el sector privado y trabajadores, aunque aclaró que el proceso no incluirá a la industria de hidrocarburos. Tampoco detalló funciones ni plazos de trabajo de este organismo.

La presidenta encargada reiteró que, en caso de concretarse “la recuperación de los activos” de Venezuela “bloqueados en el extranjero” en el marco de sanciones internacionales, esos recursos se destinarán “inmediatamente a garantizar el incremento del salario y a la rehabilitación de la infraestructura básica”, como electricidad, agua, vialidad, escuelas y hospitales.

Rodríguez también impulsó reformas en el mercado inmobiliario y firmó la ley de aceleración de trámites aprobada por el Parlamento semanas atrás. Además, anunció la creación de un consejo nacional de economía para diseñar un nuevo modelo tributario. “Espero que de este consejo nacional de economía pueda salir un nuevo modelo tributario de consenso entre todos los sectores económicos del país”, señaló.

En ese marco, pidió que el nuevo esquema impositivo sea más eficiente y promueva el uso de plataformas tecnológicas para llevar a Venezuela a un “nivel superior”, sin ofrecer detalles adicionales. Diversos gremios empresariales han advertido sobre la carga fiscal que enfrentan las empresas formales, que destinan en promedio cerca del 80% de sus utilidades al pago de tributos.