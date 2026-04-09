Francisco Bonacina: "El municipio se debe aggiornar a las demandas de los vecinos"

El precandidato a intendente de la Capital por el Frente Cívico habló de sus proyectos, la necesidad de modernizar el municipio y revisar el transporte público.

Hoy 13:38

El precandidato a intendente de la Capital por el Frente Cívico, Francisco Bonacina, aseguró que viene recibiendo un fuerte respaldo vecinal en sus recorridas por los barrios y planteó la necesidad de modernizar la gestión municipal para dar respuesta a las nuevas demandas urbanas.

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En diálogo con Radio Panorama, el dirigente afirmó: “He quedado asombrado del vecino común, por el apoyo y el recibimiento en los barrios”, y remarcó su pertenencia al espacio político: “Siempre he trabajado en el Frente Cívico, apoyando a esta fuerza que ha cambiado a Santiago con un crecimiento impresionante”.

Bonacina destacó que, si bien no ocupó cargos públicos, cuenta con experiencia en la gestión privada, lo que —según indicó— le permitió desarrollar una mirada exigente sobre la administración. “Tengo la fuerza, las ganas y la juventud para sacar adelante la ciudad, que necesita acompañar las buenas políticas del gobierno provincial”, sostuvo.

En cuanto a los principales desafíos, señaló que la expansión urbana generó mayores demandas en servicios básicos como calles, iluminación y recolección de residuos. “El municipio se tiene que aggiornar a esas necesidades”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre la importancia de optimizar los recursos en un contexto económico complejo a nivel nacional.

Entre sus propuestas, mencionó la incorporación de tecnología para mejorar la gestión, como aplicaciones móviles que permitan a los vecinos seguir proyectos, realizar denuncias y controlar infracciones. También apuntó a reforzar áreas como tránsito, medio ambiente —con foco en la basura y el desmalezamiento— y recuperar el rol de los centros vecinales como nexo directo con la comunidad.

En materia de transporte público, planteó la necesidad de revisar contratos, recorridos y frecuencias, además del estado de las unidades. “Si el municipio genera ingresos, también puede colaborar con las empresas para mejorar el servicio”, consideró.

El precandidato remarcó además que la gestión debe comenzar con el ejemplo desde la propia comuna: “Primero tenemos que ordenar el municipio y después exigir a los vecinos”. En ese sentido, destacó que cuenta con un equipo “heterogéneo y capacitado”, integrado por personas que conocen la realidad local.

Finalmente, Bonacina llamó a una renovación dentro del espacio político. “Hay muchas cosas para mejorar. El Frente Cívico necesita oxigenarse. Los cambios duelen, pero hay gente que se quiere quedar con lo viejo y eso ya no va más”, expresó.