Emma Elle Paterson produce y estelariza "Candy", una historia de transformación y venganza

La actriz encabezará un nuevo proyecto dirigido por Jessica Michael Davis, una historia que combina transformación, venganza y ambigüedad moral

Hoy 13:15

La actriz Emma Elle Paterson, recientemente incorporada al elenco de The Boys de Amazon, dará un nuevo paso en su carrera al protagonizar y producir Candy, un thriller que promete mezclar géneros y explorar zonas oscuras de la identidad.

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El proyecto estará dirigido por Jessica Michael Davis, quien también formará parte del elenco. La cineasta ya había trabajado con Paterson en Escaping Ohio (2023), su debut como directora de largometrajes.

La historia, basada en un relato de Mindy McGinnis —quien además coescribió el guion junto a Davis—, sigue a una joven que busca recuperar su autonomía a través de una transformación corporal radical. Sin embargo, al adoptar la identidad de “Candy”, ese proceso deriva en una espiral marcada por la venganza y la ambigüedad moral.

El elenco también contará con la participación de Darius Jordan Lee, conocido por su trabajo en Dexter: Resurrection. En tanto, la producción ejecutiva estará a cargo de Jeffrey Weber, vinculado al film Snare.

Emma Elle Paterson

La directora definió la película como una propuesta “oscura, provocadora y sin concesiones”, destacando que se trata de una historia de femme fatale impulsada por la agencia femenina, en contraposición a los enfoques tradicionales centrados en la mirada masculina.

Con inicio de rodaje previsto para este verano, Candy se perfila como un proyecto que combina tensión psicológica y exploración de la identidad, consolidando a Paterson como una figura en ascenso dentro de la industria audiovisual.