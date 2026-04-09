El senador Gerardo Zamora impulsa el tratamiento del proyecto para penalizar la difusión no consentida de imágenes íntimas

La iniciativa busca proteger el derecho a la privacidad y la dignidad de las personas, especialmente frente a situaciones que afectan de manera particular a mujeres y jóvenes, y que generan graves consecuencias personales, sociales y profesionales para las víctimas.

Hoy 14:16

Tal como lo había adelantado, el senador Gerardo Zamora presentó en el Congreso de la Nación el tratamiento de un proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal sanciones específicas para la difusión no consentida de imágenes o contenidos íntimos, una práctica conocida como “pornovenganza” o violencia digital.

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La iniciativa propone modificar artículos del Código Penal con el objetivo de penalizar a quienes difundan, divulguen o publiquen contenidos de desnudez o material sexual sin autorización de la persona involucrada, incluso cuando dichas imágenes hayan sido obtenidas originalmente con consentimiento en el marco de una relación privada.

El proyecto también contempla agravar las penas cuando se transgreda la expectativa de intimidad de la víctima y sancionar a quienes utilicen la amenaza de difundir este tipo de material como mecanismo de extorsión.

La propuesta fue presentada originalmente por la senadora nacional Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, como parte de los esfuerzos por actualizar la legislación frente a nuevas formas de violencia y delitos vinculados al uso de tecnologías y redes sociales; que al no ser aprobado dentro del plazo legal en Cámara de Diputados, perdió estado parlamentario.

La iniciativa busca proteger el derecho a la privacidad y la dignidad de las personas, especialmente frente a situaciones que afectan de manera particular a mujeres y jóvenes, y que generan graves consecuencias personales, sociales y profesionales para las víctimas.