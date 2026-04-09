Maximiliano Sánchez Arriola sobre el duelo ante Juventud Antoniana “Es un partido decisivo”

En la previa de un duelo clave, en Sarmiento de La Banda ya se enfocan en lo que será el choque del domingo ante Juventud Antoniana, por el Torneo Federal A. El volante Maximiliano Sánchez Arriola habló sobre el presente del equipo y dejó en claro que necesitan reaccionar.

“Estamos bien y tranquilos, el club no está acostumbrado a arrancar de esta forma. Sabemos que el partido del domingo es decisivo”, expresó el mediocampista, en relación al inicio irregular del conjunto bandeño en el certamen.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Ciudad de La Banda, donde Sarmiento buscará hacerse fuerte. En ese sentido, Sánchez Arriola fue contundente: “Tenemos la necesidad de sumar de a tres y por el rival que nos toca. Es un lindo desafío”.

Además, anticipó cómo se imagina el desarrollo del partido: “De local salimos a buscarlos. Ellos van a venir a cuidar el punto. Vamos a imponer nuestro juego”, afirmó, dejando en claro la postura ofensiva del equipo.

Por último, el volante hizo hincapié en la renovación del plantel como uno de los factores a tener en cuenta en este arranque: “El plantel cambió más de la mitad. Es un grupo nuevo”, explicó en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.

Con la obligación de ganar y empezar a acomodarse en la tabla, Sarmiento afrontará un compromiso determinante ante su gente, con la ilusión de dar el golpe y cambiar el rumbo en el campeonato.