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Termas de Río Hondo: pronóstico favorable con días soleados a la vista para el fin de semana

Hoy los termenses disfrutarán de un clima parcialmente nublado, con temperaturas agradables que se incrementarán en los próximos días.

Hoy 08:01

En la jornada de hoy, los termenses experimentan un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 14.3 °C, lo que se siente como 14.2 °C. La humedad es del 100%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la mañana.

De acuerdo al pronóstico, para el día de hoy se espera que las temperaturas oscilen entre los 16.4 °C como mínima y 23.6 °C como máxima. Este clima moderado invita a disfrutar de actividades al aire libre en la ciudad.

El viento, que sopla a 7.2 km/h desde el este-noreste, contribuye a una sensación agradable en las horas de sol. A medida que el día avance, el cielo podría despejarse, ofreciendo un panorama más luminoso para los termenses.

Para mañana, sábado 11 de abril, se anticipa un día soleado con temperaturas que variarán entre los 17.3 °C y 25.8 °C, lo que sugiere un aumento en el calor y un clima ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.

El domingo 12 de abril también se presentará soleado, con mínima de 16.4 °C y máxima de 27 °C. Esta tendencia de clima cálido y despejado promete un excelente fin de semana para los habitantes de Termas de Río Hondo.

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