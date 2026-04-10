Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 ABR 2026 | 18º
X
Locales

EDESE informó cortes programados para domingo y lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:09

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Domingo 12 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Libertad, Independencia, Avellaneda y 25 de Mayo).

Lunes 13 de abril: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte de la ciudad de Frías (barrios Las Violetas) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a la parte de la ciudad de Fernández (Parajes Cheej y La Blanca).

TEMAS Edese

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Añatuya: intentaron apuñalar a dos menores en pleno centro
  2. 2. Detuvieron a un delincuente que se escondía debajo de un jacuzzi tras cometer dos entraderas
  3. 3. Paro total de UTA deja sin servicio de colectivos a los santiagueños
  4. 4. El tiempo para este viernes 10 de abril en Santiago del Estero: la máxima rondará los 27ºC
  5. 5. Funcionarios de Caputo se defendieron por los créditos hipotecarios: “Nada ilegal”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT