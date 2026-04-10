EDESE informó cortes programados para domingo y lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:09

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Domingo 12 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Libertad, Independencia, Avellaneda y 25 de Mayo).

Lunes 13 de abril: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte de la ciudad de Frías (barrios Las Violetas) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a la parte de la ciudad de Fernández (Parajes Cheej y La Blanca).